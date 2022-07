Une cinquantaine de cadres de différentes structures de santé relevant de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Hamma Bouziane (Nord de Constantine), ont bénéficié, à la fin de cette semaine, d’une formation sur les marchés publics, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale de la santé (DSP).

Cet atelier de formation qui fait partie d’un programme d’activités établi par la DSP, au titre de l’exercice 2022, donne des outils aux cadres et aux administrateurs concernés de ce secteur pour être en mesure d’élaborer des marchés publics hospitaliers répondant aux normes en vigueur, a précisé à l’APS le chargé de la communication et de l’information de cette direction, Amir Aidoune.

Initiée par la DSP, en étroite collaboration avec les directeurs des structures de santé des communes de Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad, cette formation s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé, visant la mise en œuvre des politiques publiques basées sur le principe de garantir une meilleure gestion des établissements sanitaires, a indiqué M. Aidoune.

Tenus au centre culturel Fareh Amar de la commune de Hamma Bouziane, les cours théoriques prodigués contribueront, a-t-il affirmé, à l’amélioration des compétences des cadres juridiques et administratifs chargés de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation et la gestion des programmes de santé y compris le suivi et l’accompagnement des marchés publics.

Le but recherché à travers ce stage de formation est de donner aux participants une opportunité d’apprentissage des connaissances et pratiques afin de consolider les capacités à appliquer en matière de gestion de ces établissements hospitaliers et à améliorer l’impact et l’efficience des programmes de réalisation des projets de santé d’investissement, a révélé de son côté Nadji Bendjaballah, expert spécialisé dans les marchés publics et également membre de la commission de la santé de l’assemblé populaire de wilaya (APW) et de la commission des marchés publics de la wilaya.

L’établissement des appels d’offres et des cahiers de charge, management des marchés publics, marketing et finance, l’évaluation et le suivi des projets, le rôle des marchés publics dans la concrétisation des projets d’investissement, le code des marchés publics, les lois relatives à l’acquisition ou la réparation de matériel médical, figurent parmi les thèmes traités lors de cette journée de formation, a-t-il soutenu.

Promouvoir la culture de gestion des infrastructures hospitalières axée sur la bonne réflexion, faciliter les procédures relatives aux marchés publics, et par conséquent à formuler des politiques publiques capables d’assurer le bien-être des populations, entre autres le développement des conditions de prise en charge des malades notamment des couches les plus vulnérables dépendant des zones rurales dépourvues de salles de soins, sont les autres objectifs de cette initiative, a-t-il ajouté.

Le renforcement des capacités des ressources humaines compétentes, demeure un facteur primordial pour bâtir une capacité interne durable, à même d’apporter une plus grande contribution à l’amélioration de la situation dans le secteur de la santé avec l’impératif d’utiliser de manière rationnelle les moyens disponibles et faire connaître surtout les principes des marchés publics, a précisé d’autre part le directeur de l’EPSP de Hamma Bouziane, Saber Boubekri.

Il a mis en exergue, à cette occasion, le rôle de cette formation dans la qualification des gestionnaires du secteur de la santé, l’amélioration des prestations de services offertes aux malades et au développement de la planification des plans d’action dans le bu t de rentabiliser les investissements publics.

Des cadres du secteur de la santé ayant une relation avec ce domaine et des élus de l’assemblée populaire communale (APC) de Hamma Bouziane, à l’instar du président de la commission de santé et du contrôleur financier ainsi que des médecins coordinateurs ont pris part à cette rencontre qui a été accueillie favorablement par les participants.