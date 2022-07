Le secteur de la santé et de la population de la wilaya d’El d’El-Meghaïer sera renforcé par de nouvelles structures destinées à améliorer la qualité des prestations médicales dans la wilaya, a-t-on appris samedi auprès des responsables de la santé . Il s’agit d’un hôpital de 120 lits en cours de réalisation dans la daïra de Djamaâ, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 78%, alors que les chantiers de construction d’une polyclinique dans la localité de N’Sigha ont atteint 82%, a déclaré à l’APS le directeur de la santé et de la population , Ahmed Semati.

La rentrée en service de ces futures projets de santé permettra de réduire la pression sur les autres structures sanitaires, et rapprocher ainsi la santé publique du citoyen, a-t-il précisé.

Le secteur s'est également renforcé au cours de cette année de 28 spécialistes dans plusieurs spécialités médicales, dont notamment la gynécologie obstétrique, la chirurgie générale, la pédiatrie, l'ophtalmologie et autres, en attendant un autre encadrement composé de 15 médecins spécialistes, a ajouté M. Semati. Ce renfort en médecins spécialistes contribuera à combler le déficit enregistré en encadrement médical spécialisé dans la wilaya , et assurer une meilleure prise en charge des patients, a indiqué le même responsable.

Le secteur à également bénéficié de vingt cinq (25) logements de fonction équipés destinés au profit du personnel du secteur de la santé afin d'assurer leur stabilité dans la région, a-t-il fait savoir.

Le secteur de la santé et de la population de la wilaya d’El-Meghaïer, fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités locales, qui s’attèlent a renforcer les établissements hospitaliers et structures de santé de proximité par un encadrement médical et paramédical, afin d'assurer des prestations médicales de qualité.