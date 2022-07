Le Gouvernement, réuni sous le présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, jeudi, a examiné un projet de décret exécutif fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national de la santé, un instrument d'aide à la prise de décision et associant l'ensemble des acteurs du secteur, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"La création de cet observatoire, en tant qu'instrument d'aide à la prise de décision en matière de santé, s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à élargir la consultation et la concertation, pour associer autour des différentes questions de santé publique, l'ensemble des acteurs, experts et professionnels intervenants dans le domaine de la santé, et ce grâce à une approche basée sur des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales", précise le projet de décret présenté par le ministre de la Santé.

La mise en place de l'Observatoire nationale de la santé vise une "meilleure analyse des données épidémiologiques et sanitaires de la population dans l'objectif d'asseoir une politique nationale de santé efficiente et efficace qui permet l'adaptation permanente et dans les délais requis des différentes spécialités de l'offre de soins aux exigences de la demande sur tout le territoire national", souligne la même source.