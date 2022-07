La sécheresse qui sévit dans plusieurs parties d'Ethiopie a plongé 9,88 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans un rapport sur la réponse à la situation de sécheresse publié jeudi soir, le PAM a indiqué que près de dix millions de personnes étaient exposées à l'insécurité alimentaire en Ethiopie en raison de quatre saisons des pluies insuffisantes consécutives.

Quelque 3,3 millions de personnes ont reçu une aide nutritionnelle et une aide en espèce, selon cette agence de l'ONU, qui précise que ce chiffre comprend 119.000 enfants vivant dans des régions d'Ethiopie affectées par la sécheresse.

Le PAM vient également en aide aux familles en Ethiopie par une combinaison d'aide d'urgence, d'assistance nutritionnelle et de mesures de résilience avec pour objectif de sauver des vies à court terme et de renforcer la résilience à long terme.

Le PAM a cependant indiqué qu'une pénurie de financement l'avait contraint à réduire ses rations alimentaires à 2,4 millions de personnes et à ne soigner que 17% des enfants et mères mal nourris dans le sud et le sud-est de l'Ethiopie.

L'agence onusienne a également indiqué avoir besoin de 277 millions de dollars d'ici à la fin de cette année pour apporter une assistance immédiate et amplifiée afin d'éviter une crise humanitaire majeure et d'aider des millions d'Ethiopiens vivant dans des régions affectées par la sécheresse à développer leur résilience aux chocs climatiques extrêmes.

Ces fonds sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes de population vulnérables dans les régions éthiopiennes de Somalie, d'Oromia et du Sud.