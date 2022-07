Plus de 10.000 enfants profitent des vacances scolaires pour apprendre le Saint Coran au niveau des écoles coraniques et des mosquées de la wilaya de M’sila, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Ils sont ainsi 10.000 garçons et filles, issus du cycle primaire, à fréquenter les classes d'enseignement du Coran ouvertes au niveau de la majorité des 453 mosquées de la wilaya, les écoles coraniques gérées par des privés et les zaouïas de la wilaya, notamment "El kassimia" localisée dans la commune d’El Hamel, a-t-on indiqué.

La même source regrette toutefois le nombre ''insuffisant'' d'enseignants du Coran pour faire face à cet engouement constant pour l’apprentissage du Coran à chaque période estivale, nécessitant de s'appuyer sur des bénévoles, a-t-on noté.

Dans ce contexte, la même source a rappelé que la wilaya de M'sila compte 12 écoles coraniques encadrées par 300 enseignants. Plusieurs enfants approchés par l’APS ont précisé, pour leur part, que les vacances d'été représentent une "opportunité" d’apprendre le Coran, même si durant l’année scolaire ils étudient l'éducation islamique dans les différents paliers de l’enseignement, affirmant apprécier de consacrer leurs vacances d’été uniquement à l’apprentissage du Coran.

A l'école coranique de Hammam Delaa, Ahmed, Ibrahim, Aicha et Meriem suivent les cours coraniques pour la troisième année, soulignant que l’apprentissage du Coran se passe dans de très bonnes conditions.

L’apprentissage du coran s’articule, selon la Direction des affaires religieuses et des wakfs, autour de l’écriture et de la récitation correcte du Coran, enseigné par des imams et des enseignants coraniques, et supervisés par cette même direction.