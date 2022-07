Un train de transport de marchandises a dérapé, vendredi à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira, causant des blessures à une personne et des dégâts matériels considérables, selon les services de la protection civile. Le dérapage du train de transport de marchandises reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Alger, s'est produit dans l'après-midi au lieu-dit Taliouine à Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira), a précisé la même source. "Une personne a été blessée et des dégâts matériels considérables ont été causés par cet accident", selon le chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Abdat Youcef.

Parmi les 25 wagons que compte le train, 14 ont dérapé, a-t-il souligné, précisant que sept (7) des wagons concernés étaient chargés de blé, et les sept (7) autres d'essence, de mazout et de sel. "L'intervention des pompiers est toujours en cours", a précisé l'officier Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de ce dérapage.