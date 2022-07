Les communes de Mohammadia et Tizi dans la wilaya de Mascara, connaissent, depuis deux jours, une perturbation dans l’alimentation en eau potable en raison de travaux de maintenance, selon un communiqué de l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).

Selon le même communiqué, cette perturbation touche des agglomérations urbaines et rurales dans les communes de Mohammadia et Tizi, en raison de travaux de réparation en cours d’une "importante" fuite d’eau dans la conduite principale de distribution d’eau potable se trouvant sur le territoire de la commune de Mohammadia, ainsi que des travaux de maintenance des conduites dans plusieurs quartiers de la ville de Tizi, qui connaissent également des fuites d’eau.

L’unité de l’Algérienne des eaux a rassuré ses clients des deux communes que l’opération d’alimentation en eau potable connaîtra une "stabilité progressive" immédiatement après l’achèvement des travaux de réparation de ces fuites d’eau.

A noter que les communes de Mohammadia et Tizi sont alimentées d'une quantité dépassant 19.000 mètres cubes par jour, à partir du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-Oran) et du barrage de Bouhanifia, en plus des puits artésiens.