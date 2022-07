L'université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes a occupé une bonne place dans le dernier classement international de Shanghaï (Chine) publié courant juillet, a indiqué jeudi son recteur Abdennebi Mimouni, précisant qu'elle "est la seule, au niveau africain, à figurer à ce classement en termes de spécialisation".

Le même responsable a expliqué l’APS que, pour cette nouvelle édition, l'université Djillai Liabes a renforcé sa position dans le classement mondial de Shanghaï dans les disciplines de génie civil, de génie mécanique et des sciences des matériaux.

M. Mimouni a souligné que son établissement "est le seul en Afrique à figurer à ce classement en occupant la 101e position mondiale dans le domaine de l'ingénierie urbaine, la 201e position en génie mécanique et la 301e en sciences des matériaux".

Cette classification, a-t-il expliqué, "se base sur des critères prenant en compte les lauréats du prix Nobel parmi les anciens étudiants, les chercheurs les plus renommés dans leurs domaines de spécialisation, ces dernières années, ainsi que les recherches et articles publiés et indexés dans des revues internationales, en plus de la performance académique par rapport à la taille de l’établissement".

Abdennebi Mimouni a souligné que ce classement met de mettre en lumière l'excellence des travaux scientifiques présentés par les chercheurs de l'université de Sidi Bel Abbes dans les différents laboratoires de recherche, "ce qui confirme que la stratégie adoptée par l'université en matière de politique de recherche scientifique et d'innovation a porté ses fruits".

Le recteur a estimé, par ailleurs, que cette classification "motivera l'université à travailler davantage à l'avenir pour renforcer son rang au sein des différentes classifications internationales en offrant toutes les facilités et incitations aux chercheurs activant au niveau de 54 laboratoires de recherche".

Pour rappel, l'Université Djillali Liabes s'est classée première au niveau national dans le classement "The Scientific Index" qui a été réalisé cette année.