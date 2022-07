La 10ème édition du festival culturel local de la poterie de Maâtkas, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou, s'est ouverte jeudi avec la participation de 165 artisans issus de 29 wilayas, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Ce festival qui revient après plus de deux années d'absence en raison notamment de la pandémie de la Covid-19, a regroupé 85 potiers, notamment des femmes, issus pour la plupart de la localité de Maâtkas réputée pour sa poterie décorée de motifs et signes géométriques, et des communes limitrophes, a indiqué à l'APS, le président de l'Assemblée populaire communale de Maâtkas, Lyes Laguel.

Le coup d'envoi de cette nouvelle édition a été donné par le wali, Djilali Doumi, qui était accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klaleche. Sur place, les visiteurs ont eu droit à une démonstration de fabrication et de cuisson de poterie. "Nous avons saisi l'occasion pour demander l'inscription d'un musée de la poterie à Maâtkas, d'autant plus qu'un choix de terrain a été déjà fait par l'APC" , a souligné M. Laguel.

Un tel musée permettra de mettre en valeur ce métier ancestral jalousement préservé par les femmes de la région, a-t-il dit.

A noter que des ateliers de poterie sont organisés au profit des enfants a l'occasion de ce festival dans un souci de transmission du métier.

Des conférences-débat sur cet artisanat, sont également au menue de la manifestation qui se poursuivra jusqu'au 25 juillet courant.