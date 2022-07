Des projections de films scientifiques et documentaires sur l'espace et le système solaire sont prévues du 25 au 31 juillet à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh, selon un communiqué de l'établissement.

L'Opéra d'Alger organise, en partenariat avec l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), des projections de films scientifiques et documentaires sur le système solaire dans le but de faire connaître la galaxie et les différentes étoiles et planètes.

En marge de ce programme qui prévoit une moyenne de projection de 6 séances par jour, destinées à toutes les catégories d'âge de 09:00 à 16:00, des visites guidées sont également prévues.