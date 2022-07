Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Tipasa ont arrêté 18 individus, dont trois (3) impliqués dans une affaire de constitution d'une bande criminelle organisée et de trafic de migrants par mer, a indiqué vendredi un communiqué de ces services.

L'opération s'est soldée par l'arrestation de 18 individus dont 15 candidats à l'émigration clandestine et trois organisateurs de la traversée et la saisie du bateau de plaisance à moteur (220 CV), outre 1090 litres de carburant, deux (2) boussoles, un projecteur, une radio sans fil, deux (2) bathymètres, des gilets de sauvetage et des montants de 330.000 DA et 1760 euros.