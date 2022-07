Le gardien de but de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Sofiane Khedaïria s'est engagé avec la formation d'Al-Shulla Club pour un contrat de deux saisons, a annoncé le club pensionnaire de la division 2 saoudienne vendredi soir sur son compte officiel Twitter.

Libre de tout engagement, Khedaïria (33 ans) va embrasser pour la première fois une expérience professionnelle dans la région du Golfe. Le natif de Valence (France) connaît son 8e club en carrière, après Toulouse, Besançon, SO Cassis Camoux, Le Mans B, la JSM Bejaia, l’USM Bel Abbés et l'ES Sétif.

Il avait rejoint l'Entente en 2012, avec laquelle il avait remporté notamment la Ligue des champions d'Afrique en 2014. Après avoir évolué à la JSM Béjaia et à l'USM Bel-Abbès, il avait signé son retour à Sétif en 2019.

En disputant 8 saisons avec l'ESS (2012-2017 et 2019-2022), Khedaïria a fait l’essentiel de sa carrière du côté des hauts-plateaux remportant au passage, entre autres, une Supercoupe d’Afrique, trois championnats d’Algérie et deux Supercoupes d’Algérie.