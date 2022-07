Au moins 1,5 million de personnes ont besoin d’une aide "vitale" au nord du Mozambique en raison de l’impact continu de l’insécurité dans la province de Cabo Delgado, a alerté vendredi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

"Au moins 1,5 million de personnes dans le nord du Mozambique ont besoin d’une aide humanitaire et d’une protection vitale et indispensable en raison de l’impact continu du conflit armé, de la violence et de l’insécurité dans la province de Cabo Delgado", a indiqué l'OCHA.

Plus de la moitié d’entre eux sont des enfants et plus de 60 % des adultes sont des femmes ayant fui d'"horribles brutalités" en quête de sécurité, a précisé l’agence onusienne dans son dernier rapport de situation sur ce pays d’Afrique australe. Selon l’ONU, l’insécurité dans la province de Cabo Delgado a aggravé l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

Dans ces conditions, les familles ont été parfois contraintes d’abandonner leurs maisons et leurs champs, les pluies irrégulières aggravant les pertes de récoltes.

Dans le nord du Mozambique, plus de 1 ,1 million de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë, ce qui signifie qu'elles ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires et risquent de souffrir de malnutrition aiguë. L’insécurité alimentaire et la malnutrition ont des "conséquences dévastatrices" pour les femmes et les enfants, augmentant le risque de violence sexiste, d’exploitation et d’abus sexuels, et entravant l’accès des enfants à l’éducation, alerte l’agence onusienne, qui ajoute que dans certaines communautés de Cabo Delgado, "les taux de mariage des enfants auraient augmenté". Plus largement, de nombreuses communautés touchées par le conflit luttent pour faire face aux conséquences cumulées d’autres chocs tels que "le changement climatique et la hausse de l’inflation, les crises alimentaires et énergétiques".

Par ailleurs, le nombre de personnes déplacées n’a cessé d’augmenter dans le nord du Mozambique depuis le début de l’année, aggravant les besoins des déplacés et des communautés d’accueil. En outre, 62.000 déplacés supplémentaires ont été enregistrés dans des lieux et sites nouvellement évalués, plus particulièrement dans les districts du nord de Cabo Delgado.