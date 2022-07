La campagne en vue du deuxième tour des élections législatives, prévu le 31 juillet, au Congo-Brazzavielle a démarré jeudi sur l’ensemble des 25 circonscriptions concernées. Ce second tour intervient alors que le Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou-Nguesso a déjà obtenu 102 des 151 sièges de l’Assemblée nationale.

Brazzaville compte huit circonscriptions en ballotage sur les 25. Sur les 25 circonscriptions électorales en ballotage, le PCT, déjà vainqueur du premier tour, a encore quatorze concurrents. Il est suivi de très loin par l’UDH-Yuki du défunt opposant Guy-Brice Parfait Kolélas avec sept candidats et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) qui en compte cinq.

Le duel le plus attendu a lieu à Mouyondzi, dans la Bouenza, entre la ministre des PME (petites et moyennes entreprises) Jacqueline Lydia Mikolo et l’ancienne dirigeante de la Fédération de l’opposition congolaise, Claudine Munari qui est en ballotage favorable.