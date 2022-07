La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a "vigoureusement" condamné vendredi soir les attaques terroristes ayant visé jeudi et vendredi matin l'armée malienne.

Tout en réitérant sa "pleine solidarité" avec le gouvernement et le peuple maliens en ces "moments difficiles", la MINUSMA assure que, dans le cadre de son mandat, elle va continuer à "appuyer et à accompagner" les efforts des autorités de Bamako visant à "restaurer durablement la paix et la sécurité" au Mali.

Vers 5h vendredi, des terroristes de la Katiba Macina, affiliés à Al-Qaïda, ont mené deux attentats au véhicule piégé contre un site de la Direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées (DMHTA) près de Bamako. Cette attaque s'est soldée par la mort d'un soldat et de sept terroristes, ainsi que six blessés (cinq militaires et un civil) et huit assaillants interpellés, selon un dernier bilan de l'armée dans l'après-midi. La veille, trois soldats et sept terroristes avaient été tués dans des attaques perpétrées dans le centre et l'ouest du pays.