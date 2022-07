Le renforcement des capacités des oléiculteurs et oléifacteurs par le biais de la formation, est parmi les axes arrêtés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour améliorer la filière oléicole et la qualité de l’huile d’olive algérienne, a-t-on appris, jeudi, auprès d'un responsable du secteur. Le sous directeur de la formation, Hamid Ould Youcef, a indiqué à l’APS, à l’occasion de l’élargissement du dispositif de formation du Programme d’appui au secteur de l’agriculture en Algérie (PASA) financé par l’Union Européenne en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et en collaboration avec l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA), que le ministère accorde un intérêt "particulier" à la formation des oléiculteurs et oléifacteurs.

C’est à ce titre que ce même département ministériel a proposé au représentants du PASA d’étendre le dispositif de formation de oléiculteurs du pôle Soummam, regroupant Tizi-Ouzou, Bejaia et Bouira, aux wilayas limitrophes à savoir Boumerdes, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Médéa et Sétif, afin de capita liser et valoriser cet acquis et faire profiter les intervenants dans la filière oléicole dans d’autres wilayas, a indiqué M. Ould Youcef.

La cérémonie officielle d’intégration de ces wilayas au programme de formation du PASA, a eu lieu dimanche dernier à l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, a souligné ce même responsable. "Que ce soit dans le cadre du PASA ou par le biais des établissements de formation agricole et de l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV), nous diversifions les offres de formation et nous intégrons des modules de formation concernant tous les aspects de la filière oléicole, afin d’améliorer la production d’huile d’olive en termes du rendement et de qualité", a précisé M. Ould Youcef.

Le but de ces formations est de permettre aux oléiculteurs de s'approprier les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et donner l'importance à la qualité du produit, sans omettre le volet lié à l’emballage et au packaging, a-t-il dit. Cet objectif est "en train de se concrétiser progressivement, et nous constatons une certaine amélioration au plan de l’itinéraire technique et dans le processus de production d’huile d’olive", a ajouté M. Ould Youcef.

Ce même responsable a ajouté que les producteurs per çoivent à présent l’importance de la qualité de l’huile d'olive dans la démarche de commercialisation et d’exportation. Il a cité à ce propos l’exemple des oléiculteurs qui ont été primés lors de concours organisés à l’international. "Les titres obtenus par l’huile d’olive algérienne sont un indicateur que nous sommes en train d’aller vers la qualité", a-t-il signalé. A noter que 15 conseillers des cinq wilayas nouvellement intégrées dans le dispositif de formation du PASA, ont suivi depuis dimanche et jusqu'à aujourd’hui jeudi, une formation sur l’appui conseil, a-t-on appris d’un représentant de ce programme, Paul Lompech.

Le PASA a déjà formé 45 conseillers des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaia au titre de ce dispositif qui repose sur un ensemble de 34 référentiels de formation en oléiculture/oléifaction, dédié au renforcement des compétences des conseillers agricoles sur l’oléiculture et l’oléifaction. Avec l’extension géographique du dispositif de renforcement des capacités et de démonstration à 5 wilayas supplémentaires, au total 64 conseillers seront formés sur 34 modules, jusqu’à la fin 2022, a-t-il expliqué. "L’objectif final du dispositif est de pouvoir bénéficier d’un ensemble de conseillers apte à transmettre leurs connaissances aux oléiculteurs et oléifacteurs des régi ons ciblées", a souligné M. Lompech.