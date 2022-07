L’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) de la wilaya de Relizane a financé, ces trois dernières années 341 projets de création de micro-entreprises initiés par des diplômés des établissements de la formation professionnelle, a-t-on appris, jeudi, auprès de l'Agence.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de communication auprès de l’ANGEM de Relizane, Zahra Baha a précisé que 341 projets de création de micro-entreprises initiés par les jeunes de la région ont été financés par l'ANGEM de Relizane, ces trois dernières années, ayant permis la création de plus de 500 emplois permanents. Il s’agit de 143 projets lancés dans le secteur de l’Industrie, 87 dans les services, 75 dans les Travaux publics et 36 autres dans le domaine de l’Agriculture.

Parmi les 341 projets financés, durant cette période, 119 ont été lancés par des femmes, notamment celles relevant des zones d’ombre de la wilaya de Relizane, a souligné Mme Baha.

Par ailleurs, dans le but d’encourager les stagiaires du secteur de la Formation professionnelle à créer des micro-entreprises, la cellule de communication de l'ANGEM de Relizane a organisé 50 actions de sensibilisation et a pris part à des émissions radiophoniques pour faire connaître ce dispositif, les opportunités et les avantages qu’il offre. Pour rappel, depuis sa création en 2004, l’antenne de l’ANGEM de Relizane a financé quelque 15.225 projets ayant permis la création de 22.834 emplois.