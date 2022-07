Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu, jeudi, la présidente du Comité national des droits de l'homme de l'Etat du Qatar, Mme Maryam bint Abdullah Al-Attiyah et la délégation qui l'accompagne, où les deux parties ont évoqué l'état et les perspectives des droits de l'homme en Algérie et dans le monde arabe, indique un communiqué de l'APN.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail effectuée par Mme Bint Abdullah Al-Attiyah en Algérie, en sa qualité de présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Boughali a insisté sur "l'impérative intensification des efforts et l'échange d'expériences et d'expertises à même de promouvoir l'action et les efforts des organisations et organismes chargés des droits de l'homme dans les pays arabes".

Il a mis l'accent, en outre, sur le rôle de l'APN dans le soutien des efforts visant la promotion des droits de l'homme au niveau arab e, réitérant "son soutien à toutes les propositions et initiatives dans ce cadre", ajoute-t-on de même source.

Pour sa part, Mme Maryam bint Abdullah Al-Attiyah a salué les efforts de l'Algérie et les étapes franchies en vue de promouvoir le domaine des droits de l'homme.

Elle a appelé, dans ce sillage, à davantage de coopération et d'échanges d'expériences pour le raffermissement des liens solides entre les deux organisations en Algérie et au Qatar, conclut la source.