Un mémorandum d'entente a été signé, mercredi à Alger, entre la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) portant sur la mise en place d'un cadre de coopération opérationnel dans le domaine des affaires, devant aboutir à la création d'un Conseil d'affaires algéro-ivoirien.

Ce mémorandum a été paraphé entre le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, et son homologue de la CGECI, Jean-Marie Ackah, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie, Vaho Sahi Alphonse, et des représentants de différentes organisations patronales en Algérie.

L'accord vise globalement à promouvoir les relations économiques, commerciales et industrielles entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire et à mobiliser les entreprises des deux pays pour conclure des partenariats dans des domaines d'intérêts communs.

M. Agli a annoncé, à cette occasion, une visite de près de 50 chefs d'entreprises algériens à Abidjan en Côte d'Ivoire en mois d'octobre prochains, afin de rencontrer leurs homologues ivoiriens.

Pour sa part, M. Ackah, a mis en avant le rôle que devra jouer le secteur privé des deux pays dans le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire "à travers l'instauration de partenariats", tout en affirmant que "l'Algérie dispose d'un potentiel économique extrêmement important qui ne demande qu'à être exploité".

Il a expliqué que le mémorandum signé constitue "une feuille de route qui trace le cadre de la collaboration qui sera menée entre la CGECI et le CAPC", ajoutant que les principaux secteurs qui seront "privilégiés" sont ceux de "l'agriculture et l'industrie".

Intervenant lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a précisé que la signature de ce mémorandum intervient dans un moment "particulier" qui coïncide avec la célébration de l'Algérie du 60e anniversaire de son indépendance.

Tout en soulignant que "l'Algérie a beaucoup fait pour l'Afrique", le diplomate ivoirien déclaré que "les opérateurs algériens avec toute leur expertise, leur expérience et avec les moyens gigantesques que l'Algérie recèle dans tous les secteurs sont invités" à venir en Côte d'Ivoire.

A noter que la CGECI est l'organisation patronale représentative de l'ensemble du secteur privé ivoirien qui a comme adhérents 28 groupements et associations professionnels.