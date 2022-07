Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a co-présidé, mercredi à Alger, avec les ministres des Transports et des Travaux publics, respectivement MM. Abdallah Moundji et Kamel Nasri, une réunion de coordination et de suivi des projets d'infrastructures liés à l'exploitation de la mine de fer de Gara-Djebilet (Tindouf) et au Projet du phosphate intégré (PPI) de Blad El-Hadba (Tébessa).

Lors de cette rencontre, deux exposés ont été présentés sur les deux projets structurants, en présence de responsables des trois ministères, précise un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

M. Arkab a expliqué que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une feuille de route conjointe entre les secteurs de l'Energie, des Transports et des Travaux publics, comme début de l'opération de préparation aux fins de doter les deux projets structurants de la mine de fer de Gara-Djebilet et du PPI, de toutes les installations et infrastructures nécessaires, notamment celles liées au transport des matières premières produites et transformées via les routes, les chemins de fer et les ports.

Cette réunion intervient, a-t-il assuré, après l'élaboration d'études préliminaires relatives aux infrastructures nécessaires pour expédier ces gros chargements.

Dans le même contexte, le ministre de l'Energie et des Mines a souligné le rôle "essentiel et pivot" des secteurs des Transports et des Travaux publics, ou encore la nécessité de conjuguer les efforts intersectoriels pour mener à bien ces deux projets structurants, notamment dans le volet lié au transport.

Afin d'y parvenir, des équipes de travail conjointes seront constituées entre les trois ministères, a-t-il expliqué.

A leur tour, le ministre des Transports et celui des Travaux publics ont affiché la disponibilité de leurs départements respectifs à accompagner les deux projets, compte tenu de leur importance stratégique pour le pays, et en application des instructions et orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a conclu le communiqué.