Algérie Télécom a procédé au lancement de deux nouveaux produits intitulés "Zimail et Zoumi" qui sont mis en vente à partir de ce mercredi au niveau de toutes les agences commerciales de cette entreprise publique.

Le lancement officiel de ces deux produits a été donné lors d'une cérémonie organisée mercredi à Alger par Algérie Télécom en partenariat avec l'entreprise Adex Technology.

Selon les organisateurs, "Zimail" est une "messagerie professionnelle collaborative, hébergée en Algérie dans le data center d'Adex Cloud, en partenariat avec l'éditeur Synacore, société américaine leader mondial en logiciel de collaboration".

"Zoumi", quant à elle, est une "plateforme algérienne de visioconférence et de collaboration, développée en collaboration avec ZOOM, éditeur américain mondialement connu".

Dans une brève allocution, le Président-directeur général d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi, a indiqué que les deux produits sont proposés à des prix "très accessibles et attractifs" pour que toutes les franges de la société "puissent en bénéficier".

Il a précisé qu’en plus d'un "accès équitable" à la technologie garanti pour tous les citoyens, les entreprises et les startup pourront, elles aussi, "stimuler leur productivité grâce à ces deux produits". Il a fait savoir également que le partenariat avec Adex Technology a pour but d'"alimenter le marché algérien par des offres de services à valeur ajoutée à travers le réseau de vente d’Algérie Télécom qui s’étend sur l’ensemble du territoire national, tout en participant au développement du contenu hébergé localement dans des cloud algériens".

M. Bentoumi a affirmé, en outre, qu'Algérie Télécom "tend à soutenir et à motiver les entreprises algériennes, notamment les PME, afin qu’elles puissent contribuer au développement économique nationale".

Pour sa part, le directeur général d'Adex Technolgy, Djaoued Salim Allal, a souligné que ce partenariat technologique et commercial public-privé vise à mettre sur le marché "des offres à valeur ajoutée à travers le réseau de vente d’Algérie Télécom sur le territoire national, essentiellement des outils de productivité, telles que la messagerie et la visioconférence, à des prix accessibles à toutes les bourses".

Cela permettra "un accès équitable à la technologie et contribuera au désenclavement des régions et au développement du contenu hébergé localement", a-t-il expliqué.