Un robot sous-marin télécommandé pouvant plonger jusqu'à une profondeur de 6.000 mètres a passé avec succès les essais en mer et a été livré à son utilisateur, selon l'Institut d'automation de Shenyang (IAS) de l'Académie des sciences de Chine, qui a développé le robot.

Wenhai-1, mis au point pour l'Institut de géologie marine de Qingdao de la Commission géologique de Chine, est la première sonde autonome sans pilote pour eaux profondes du pays, dotée de fonctions telles que la détection de croisière autonome à grande échelle et l'échantillonnage ponctuel précis par télécommande, a indiqué l'IAS sur son site web.

Au cours des essais et de l'application en mer, Wenhai-1 a effectué 17 missions de plongée, au cours desquelles il a obtenu des données de détection de haute précision près du fond marin, des échantillons en colonne de sédiments de surface et des échantillons d'organismes du fond marin.

Parallèlement, la mesure de précision du champ de gravité et du champ magnétique de la Terre a été réalisée, a indiqué l'IAS.

Wenhai-1 est conçu pour la recherche scientifique en eaux profondes, comme les études de l'environnement marin, les études de la biodiversité, les études géophysiques des fonds marins pour des cibles spécifiques, et la détection in situ des environnements extrêmes en eaux profondes et les études des ressources minérales en eaux profondes.