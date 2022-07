Des médecins spécialistes participant à une journée d'étude pratique à Mascara sur la chirurgie laparoscopique ont souligné l'importance de cette technique dans la prise en charge optimale des patients.

"La technique de chirurgie laparoscopique permet une bonne et optimale prise en charge des patients, en réduisant significativement la durée du séjour du patient à l'hôpital et en atténuant la douleur post-chirurgie dont souffrent de nombreux patients, traités par la chirurgie traditionnelle", a indiqué à ce propos, le professeur Belebna Bachir de l’EHU 1er novembre d'Oran.

Pour le Dr. Menasria Mustapha du CHU Dr. Benzerdjeb d’Oran cette technique "est importante dans la mesure où elle permet d'éviter les chirurgies lourdes et les répercussions sur l'organisme", expliquant que "cette technique moderne permet d'éviter aux patients l'infection postopératoire".

Son confrère le Dr Benslimane Abdelkader, du même établissement de santé, a estimé que "la technique de chirurgie laparoscopique a apporté un confort physique et psychologique aux patients, car elle pr ésente de nombreux avantages sur la santé des patients, notamment le soulagement des douleurs postopératoires".

Le professeur Belbana a estimé que "cette technique est la meilleure méthode pour la formation en chirurgie moderne des jeunes médecins, car elle est effectuée par le biais d’un ordinateur et à l'aide d'une caméra.

Le chirurgien peut fournir une explication détaillée et précise de l’intervention chirurgicale à tous les étudiants et avec un grand confort".

Pour sa part, Dr. Rachedi Mohamed de l'EPH de Saïda a considéré que la généralisation de l'utilisation de cette technologie à travers les établissements de santé du pays "aura un impact positif sur la santé du patient ainsi que sur le chirurgien".

Il a appelé, dans ce sens, à "intensifier les formations au profit des chirurgiens débutants dans cette technique chirurgicale afin d’assurer la mise à disposition d'une ressource humaine qualifiée au niveau des structures sanitaires du pays". Cette journée scientifique, organisée à l'initiative de la Direction locale de la santé, a vu la présence des autorités de la wilaya et d'un certain nombre de médecins et chirurgiens spécialisés de la wilaya de Mascara et des établissements de santé des wilayas d’Oran et de Saïda.

Elle vise à assurer une formation de qualité au personnel médical et paramédical activant dans les établissements de santé de la wilaya de Mascara, ont indiqué les organisateurs.