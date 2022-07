Les hommes qui deviennent père entre 20 et 30 ans ont plus de risques de souffrir, eux aussi, de dépression post-natale. Mais cette dépression n'arrive pas forcément juste après la naissance. Les hommes peuvent en souffrir jusqu'à 5 ans après l'arrivée du bébé.

Une nouvelle étude américaine publiée dans la revue professionnelle Pediatrics, laisse entendre qu'il n'y a pas que les jeunes mamans qui souffrent de dépression post-natale. Les jeunes pères aussi peuvent souffrir de dépression après l'arrivée de leur premier enfant. Et s'ils deviennent papa vers 25 ans, ils ont 68% de risques en plus de souffrir de cette forme de dépression, qui n'a rien à voir avec le baby-blues.

Entre 4 et 5% de jeunes pères souffrent de dépression

Les symptômes de la dépression postnatale sont assez simples à identifier : des peurs irraisonnées, une difficulté relationnelle ou une angoisse permanente avec le bébé, la propension à se laisser aller. Mais si cette forme de dépression est désormais admise chez les femmes, personne ne songeait jusqu'alors que les hommes pouvaient, eux aussi, en souffrir. Cette étude menée par le Pr Craig Garfield, pédiatre à l'Université Northwestern de Chicago, ouvre de nouvelles pistes de travail pour les pédiatres.

Pour son étude, ce dernier a suivi les dossiers de 10623 jeunes hommes inscrits dans une vaste étude santé. Parmi eux, 33% sont devenus père entre 24 et 32 ans. "Et on a estimé qu'entre 4 et 5% de ces jeunes pères souffraient ou avaient souffert de dépression post-natale, dans les 5 ans suivant la naissance de leur bébé" ajoute le pédiatre.

Alerter les proches sur les symptômes de la dépression post-natale "La dépression post-natale a un effet néfaste sur les enfants, en particulier au cours des premières années qui sont des années clé pour l'attachement entre les parents et le nourrisson. Nous savions que cette forme de dépression des pères existait mais nous ne savions pas où concentrer notre attention. Cette étude nous a permis d'ouvrir les yeux. Il faut que les proches du nouveau père soient alertés et qu'ils l'encouragent à demander de l'aide s'ils se rendent compte qu'il a moins d'entrain, moins envie de profiter des choses de la vie ou qu'il est plus angoissé après la naissance de son enfant" insiste le Dr Garfield.