Selon une récente étude américaine, la dépression post-partum aurait aussi un impact sur les émotions du bébé.

C'est une nouvelle étude qui nous vient tout droit des États-Unis : selon des chercheurs de Northwestern University Feinberg School of Medicine, la dépression post-partum (qui peut tout aussi bien toucher le jeune papa ou la jeune maman juste après la naissance) aurait un impact négatif sur le comportement futur de l'enfant.

Cette étude, publiée dans la revue scientifique Couple and Family Psychology: Research and Practice, a analysé la situation de près de 200 couples, parents de bébés d'environ 3 ans. Résultat, les enfants dont les parents avaient souffert de dépression après la naissance étaient plus violents, plus angoissés et pleuraient plus fréquemment que les autres.

Les bébés sont perméables aux émotions

« Les enfants sont perméables aux émotions de leurs parents, explique Sheehan Fisher, le principal auteur de l'étude. Or, des parents qui souffrent de dépression seront moins souriants, moins communicatifs et moins axés sur le contact vis-à-vis de leur enfant. Aussi, il s'agit de traiter la dépression post-partum sans tarder, afin d'éviter tout impact sur le développement du bébé. »

On rappelle que si le baby-blues est fréquent après la naissance, la dépression post-partum, elle, touche en moyenne 10 à 20 % des jeunes mamans. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve une sensation de fatigue persistante, une absence d'enthousiasme, de motivation et de joie de vivre, des sautes d'humeur, des insomnies, voire des pensées suicidaires.