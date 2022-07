Des chercheurs américains ont découvert des marqueurs sanguins permettant d'identifier les femmes les plus à risque de dépression post-partum. Cette nouvelle étude pourrait aboutir à un test sanguin utilisable en cabinet médical.

Souvent confondue avec le « baby blues », la dépression post-partum ou post-natale touche près de 20% des nouvelles mères. Contrairement au baby blues qui ne dure pas plus de trois jours après l'accouchement, la dépression post-partum peut s'installer sur plusieurs mois. Cet épisode difficile à vivre est préjudiciable pour la jeune maman comme pour le nouveau-né et nuit au développement d'une relation mère-enfant épanouie.

Convaincus de l'importance d'une prise en charge précoce, des chercheurs américains ont réussi à mettre en évidence des marqueurs sanguins qui permettraient d'identifier les femmes les plus à risque.

« Nous savons que les femmes qui ont souffert de dépression avant la grossesse sont plus à risque de développer une dépression post-partum », explique Jessica Connelly, co-auteure de l'étude publiée dans la revue Frontiers in Genetics. « Cependant, le risque existe aussi pour les femmes qui n'ont jamais souffert de dépression avant leur grossesse. Ces marqueurs peuvent permettre de les identifier de façon précoce. »

Pour découvrir ces biomarqueurs, les chercheurs se sont focalisés sur l'ocytocine, communément appelée « hormone de l'amour et de l'attachement ». Celle-ci stimule les contractions de l'utérus lors de l'accouchement, mais jouerait aussi un rôle dans la mise en place du lien mère-enfant, du lien social et de la réduction de l'anxiété. Par ailleurs, une quantité anormalement faible d'ocytocine chez la mère après l'accouchement a été associée à la dépression post-partum.

Au vu de son implication, les scientifiques se sont intéressés à l'expression génétique du récepteur de l'ocytocine, chez 269 participantes atteintes de dépression et chez 276 témoins saines du même âge. Ils ont ainsi identifié une relation entre certains marqueurs génétiques et épigénétiques (révélateurs de changements dans l'activité des gènes) et le risque de dépression post-partum. Détectables dans le sang, ces marqueurs pourraient donc être une signature d'un risque important de dépression post-partum si la femme en est porteuse.

Si ces données doivent être confirmées sur un plus large échantillon de femmes, les chercheurs ont bon espoir d'aboutir à un test sanguin utilisable par les médecins pour identifier les futures mères à risque et prévenir la survenue d'une dépression post-partum.