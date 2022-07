Le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec une alimentation riche en friture, en charcuteries et en sucres, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Circulation de l'American Heart Association.

Les chercheurs de l'Université d'Alabama (Etats-Unis) ont étudié les habitudes alimentaires et les risques cardio-vasculaires de 17 418 Américains de plus de 45 ans pendant 6 ans. Les scientifiques ont observé 4 type d'alimentation. Un régime équilibré à base de légumes, protéines et féculents, un régime composé de sucres, un régime légumes et alcool et une alimentation riche en friture, sucre et charcuterie.

Les amateurs (très nombreux dans le sud des Etats-Unis) de poulets frits, bacon et sodas mettaient en danger leur santé cardiaque même comparé aux individus qui se nourrissent de pâtes, de pizzas, de cuisine mexicaine ou de cuisine chinoise. Ou ceux qui avaient une alimentation majoritairement sucrée et composée essentiellement de desserts ou confiserie ou les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, mais mangent une grande quantité de légumes.

"Quels que soient votre sexe, ethnie ou l'endroit où vous vivez, si vous mangez fréquemment des aliments typiques de la cuisine du sud, vous devez être conscients du risque accru de maladies cardiovasculaires et vous efforcer de changer vos habitudes", explique James Shikany, épidémiologiste de l'Université d'Alabama et principal auteur de la recherche.

Améliorer le régime alimentaire et le mode de vie est essentiel pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires dans la population mondiale, car ces pathologies provoquent énormément de décès dans le monde. Les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers et tuent environ 4 millions de personnes par an. 1,8 million souffrent de maladies coronariennes, un million des suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.