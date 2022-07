Les cacahuètes pourraient être efficaces pour réduire la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique le Journal of the American Medical Association, Internal Medicine.

Ajouter 30 grammes de cacahuètes par semaine à une alimentation équilibrée permettrait de diminuer le risque de décéder prématurément d'une maladie cardiaque de 23 à 28% et de réduire la mortalité toutes causes confondues de 17 à21%.

Les chercheurs de l'Université Vanderbilt (Etats-Unis) ont mené une étude sur plus de 70 000 Américains, blancs et noirs et 130 000 Chinois vivant à Shanghai (Chine). Les scientifiques ont observé leur alimentation et leur état de santé entre 5 et 12 ans. Les résultats de cette étude révèlent que manger 30 grammes de cacahuètes par semaine serait bénéfique pour la santé cardiovasculaire quelque que soit le sexe et le groupe ethnique.

Ce fruit à coque est très riche en nutriments, en acides gras non-saturés, en fibres, en vitamines et en antioxydants bons pour la santé cardiovasculaire. «Dans notre étude, nous avons constaté que la consommation de cacahuètes avait coïncidé avec une diminution de la mortalité générale et résultant surtout de maladies cardiovasculaires dans des populations noires et blanches américaines, ainsi que parmi des Chinois des deux sexes de Shanghai», explique Hung Luu, épidémiologiste de la faculté de médecine de l'Université Vanderbilt, et co- auteur de l'étude.

Des résultats à valider par des essais cliniques

Bonne nouvelle donc, car les cacahuètes sont les moins chères des fruits à coques et elles pourraient devenir un médicaliment (aliment médicament). Mais, ces résultats doivent être maintenant validés par une étude clinique.

«Ces données proviennent d'études épidémiologiques, pas d'essais cliniques contrôlés. De ce fait, nous ne pouvons pas être certains que la consommation de cacahuètes comme telle a entrainé une réduction de la mortalité», explique le Dr William Blot, professeur de médecine du Centre de recherche sur le cancer de l'Université Vanderbilt (VICC), co-auteur de l'étude.

Mais, «ces résultats qui confortent des recherches antérieures suggérant les bienfaits pour la santé de manger des cacahuètes sont plutôt encourageants», conclut-il.