Les maladies cardiaques causent un décès sur deux en Europe, selon les résultats d'une étude publiée dans publiées dans l'European Heart Journal. Malgré une certaine progression de la maladie, il existe encore de fortes disparités entre certains pays.

Les chercheurs de l'Université d'Oxford ont regroupé et analysé les données médicales et scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) disponibles pour 52 pays européens sur les maladies cardiovasculaires. Les résultats de cette enquête de grande ampleur révèlent une grande disparité entre les pays.

Des fortes disparités entre les pays

Les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers et tuent environ 4 millions de personnes par an. 1,8 million souffrent de maladies coronariennes, un million des suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.

Les maladies cardiovasculaires provoquent désormais moins de décès que les cancers chez les hommes dans les pays suivants (Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne et Saint-Marin).

En revanche, les chercheurs n'ont constaté aucun progrès dans des pays comme la Russie où par exemple, le taux de décès pour les hommes comme pour les femmes de tous âges est six fois plus élevé qu'en France, l'Ukraine, le Belarus et le Kazakhstan.

« La baisse globale des décès dans les pays à forts revenus est "probablement liée" à une meilleure prise en compte des facteurs de risque cardiovasculaire, à la lutte contre le tabagisme ainsi qu'à des traitements préventifs plus efficaces » explique Nick Townsend co-auteur de l'étude .

«Mais d'autres facteurs comme le développement de l'obésité suggèrent que cette tendance à la baisse pourrait bien être remise en cause», rappelle-t-il.

Les femmes largement touchées par les maladies cardiovasculaires

Ces pathologies restent la principale cause de décès pour les femmes (sauf au Danemark). En effet, les résultats de cette étude révèlent que 51% des femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire pour 42% des hommes. «Cette différence s'explique principalement par un taux d'AVC plus élevé chez les femmes, alors que ces taux sont identiques pour la maladie coronarienne entre les hommes et les femmes (20% pour 21%)» indique Nick Townsend.