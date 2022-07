Le wali de Sidi Bel-Abbes, Mustapha Limani, s’est rendu jeudi sur le lieu de la collision entre un bus et une voiture de tourisme, survenu dans la commune de Belarbi et ayant fait huit morts, a-t-on appris des services de la wilaya.

Le wali de Sidi Bel-Abbes, qui était accompagné du chef de daïra d'Aïn El-Berd et des présidents des APC de Belarbi et de Tilmouni, a assisté à l’opération d'évacuation des victimes vers l’hôpital du chef-lieu de la wilaya et s’est enquis sur l’enquête ouverte par les services de sécurité sur les circonstances de ce drame, selon la même source.

A cette occasion, le wali a présenté ses condoléances aux familles des victimes décédées, ajoute la même source.

Pour rappel, huit personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu à 5h28 du matin sur la route nationale N 92, sur son tronçon reliant les communes de Tilmouni et Belarbi, après une violente collision entre une voiture de tourisme et un bus assurant la ligne Hassi Messaoud-Tlemcen.

Selon les services de la protection civile, les défunts étaient les passagers du véhicule léger et de sexe masculin, âgés de 17 à 42 ans. La source a indiqué que 35 agents de la protection civile ont été mobilisés, sous la supervision du directeur local de ce corps, le lieutenant-colonel Brichi Khaled, ainsi que 3 camions de secours et 6 ambulances pour l'opération d’intervention.