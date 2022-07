Un service régional de lutte contre les stupéfiants et psychotropes, relevant de la Sûreté de la wilaya d'Ouargla, a été inauguré jeudi par l'inspecteur régional de la police du Sud-est, le contrôleur de police Mohamed Akhrib, en sa qualité de représentant du Directeur général de la Sûreté nationale.

Organisée à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la police algérienne (22 juillet), la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités locales et des cadres de ce corps constitué. D'un coût financier de 85 millions DA, la nouvelle structure, dont les activités s'étendent à 11 wilayas du sud-est du pays, est dotée des moyens et équipements nécessaire à assurer un service de qualité, selon la fiche technique.

Intervenant à cette occasion, le chef de la sûreté de la wilaya d'Ouargla, le commissaire divisionnaire de police Rafaa Debbah Rachid, a souligné que ''la création de ce service de lutte contre les stupéfiants et psychotropes est appelé à consolider la couverture sécuritaire dans la région du sud-est du pays''.

''Ce service a pour miss ion de lutter contre toutes les formes de trafic en coordination avec les services de la police judiciaire des wilayas du sud-est du pays et des partenaires de sécuritaires, sous la supervision des instances judiciaires territorialement compétentes'', a indiqué l'officier supérieur. Selon le responsable, ''cet acquis constitue une valeur ajoutée pour protéger la sécurité et la quiétude du citoyen et du pays''.