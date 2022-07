La Protection civile de la wilaya de Skikda a été renforcée par une unité mobile spécialisée dans les interventions en cas d’accidents relevant des domaines nucléaire, radioactif, biologique et chimique, a-t-on appris jeudi du directeur de wilaya de la Protection civile.

Cette nouvelle unité utilise un camion d’intervention équipé de matériel adapté au développement technologique avec de grandes capacités répondant aux normes universelles, a précisé à l’APS le lieutenant-colonel Sadek Draouet.

Installée au siège de l’unité principale, cette nouvelle unité mobile compte 21 éléments de divers grades dirigés par un officier supérieur hautement qualifié pour ce type d’intervention, a ajouté la même source qui a précisé que ces 21 éléments suivent actuellement une formation en matière de lutte contre ce type d'accidents qui prendra fin dans les prochains jours, pour permettre aussitôt l’entrée en activité de cette unité.

Celle-ci, revêtant un caractère régional, interviendra en cas d’accidents de ce type dans six wilayas de l’Est à savoir Constantine, Gue lma, El Tarf, Annaba, Souk Ahras et Skikda, a précisé le lieutenant-colonel Draouet. Le choix de Skikda pour accueillir cette unité a été motivé par son caractère industriel lié à l’existence dans la wilaya de la zone industrielle du Groupe Sonatrach et la présence sur son territoire des 10 risques majeurs identifiés et stipulés dans la loi 04-20, afin de permettre une intervention rapide, a ajouté la même source.

Il existe à l’échelle nationale 10 unités mobiles spécialisées dans les interventions en cas d’accidents relevant des domaines nucléaire, radioactif, biologique et chimique, selon la même source.