Pas moins de 238 piqures scorpioniques ont été enregistrées durant le premier semestre de l’année courante dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi de la direction de la santé et de la population (DSP).

La direction de la santé qui ne déplore aucun décès en cette période relève que le plus grand nombre de morsures, soit 103 cas, a été signalé au mois de juin dernier, des mois de mai (56 cas), avril (43), alors que les plus faibles nombres ont été signalés aux mois de février (4 cas) et Janvier (2), a-t-on précisé de meme source.

La même source a imputé cette baisse "remarquable" d’envenimation scorpionique dans la région aux campagnes de sensibilisation et de prévention contre ce fléau et la collecte périodique de cet insecte mortel menée par l’association de lutte contre l’envenimation, en coordination avec des partenaires et la direction de la santé.

Pour rappel, 1.884 piqures scorpioniques, dont trois (3) décès, avaient été enregistrées en 2021 dans les wilayas d’Ouargla et Touggourt, contre 2.230 cas, dont quatre (4) décès, l’année l’ayant précédée et 3.040 piqures, dont cinq (5) décès, en 2019.