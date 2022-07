Pas moins de 4.011 oiseaux d’eau ont été recensés au niveau des zones humides

et des plans d’eau disséminés à travers le territoire de la wilaya de Relizane,

a-t-on appris mercredi auprès de la conservation de wilaya des forêts.

Plusieurs oiseaux migrateurs ont été inventoriés lors du recensement national des oiseaux aquatiques nicheurs effectué par le Comité de contrôle et de recensement des oiseaux migrateurs et autres espèces nidantes relevant de la conservation des forêts, a indiqué à l’APS le chef du service protection végétale et animale de cette institution, Ali Cherif Ali.

Ce nombre d'oiseaux se répartit entre Merdja Sidi Abed avec 1.790 oiseaux, Dayat Oued Djemâa 1.570, le barrage "Gargar" (Oued Rhiou) 290 spécimens, ainsi que 276 dans la Sabkha Benziane (Oued Djemaa ) et 85 autres dans le barrage Sâada (Sidi M'hamed Benaouda). Ces espèces d’oiseaux d’eau protégées et rares comme les flamants roses, les oies, les canards sauvages, les aigrettes, les cigognes blanches, les poules d'eau et autres espèces, selon les explications fournies. Ces oiseaux, venus du sud et du centre de l'Europe, prennent les zones humides et les plans d'eau comme haltes et lieux de nidification au niveau de l'axe de migration entre l'Europe et l'Afrique.

Ce recensement permettra d'enrichir la base de données et le suivi de la conservation des forêts concernant ces zones humides et d'identifier de visu l’effectif d'oiseaux d'eau qui nichent dans la zone et leur relation avec le climat de chaque région et également de débattre des moyens de leur protection.