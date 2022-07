Une équipe archéologique composée d’experts du Centre national de recherche en archéologie d’Alger a entamé jeudi l'opération de sondage archéologique sur un site situé en plein centre-ville de Merouana (wilaya de Batna), a indiqué le directeur local de la culture et des arts Omar Kebbour.

L’opération qui se poursuivra jusqu’au 31 juillet courant, est effectuée en coordination avec le service du patrimoine culturel de la direction locale de la culture, a précisé à l'APS le même responsable.

Le sondage archéologique ciblant le site devant être exploité vise à identifier son importance archéologique et à vérifier la présence ou pas de vestiges, a indiqué M. Kebbour, avant de préciser qu’en cas de présence de vestiges, le site sera rattaché au ministère de la Culture et des Arts et, dans le cas contraire, un permis de construire sera remis au propriétaire du terrain qui a fait montre de compréhension et a soutenu l’équipe de chercheurs par certains équipements.

Cette opération constitue une opportunité pour les étudiants de l’Institut d’histoire et d’archéologie de l’université de Batna 1 de participer à une mission archéologique et de découvrir les nouveautés de la recherche archéologique et ses techniques, réalisée par les experts du Centre national de recherche en archéologie, a expliqué le directeur de wilaya de la culture et des arts.

La fouille archéologique est effectuée sur une aire déterminée à potentiel historique, alors que le sondage archéologique qui en est proche en termes de technique vise à rechercher la présence ou pas d’éléments archéologiques sur un terrain avant son exploitation, a indiqué M. Kebbour, lui-même spécialiste en archéologie.

Appelé durant la période romaine Lamasba, Merouana est une région riche en vestiges archéologiques qui, à son apogée au 3ème siècle, fut élevée au rang de municipalité. Des fouilles y ont été menées en 1984, 1986 et 1989.