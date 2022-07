L'arrière droit de la sélection égyptienne de handball Yahia Khaled, a été désigné meilleur joueur de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, clôturée lundi au Caire par la consécration de l'Egypte, large vainqueur en finale face au Cap-Vert (37-25). Outre le titre de meilleur joueur de la compétition, Yahia Khaled (24 ans), sociétaire de Telekom Veszprém (Hongrie), a également été désigné meilleur arrière droit du tournoi.

L'Egypte, qui a remporté son 8e sacre continental, a eu la part du lion dans les distinctions individuelles avec Ali Zein (meilleur arrière gauche) et Omar El-Wakil (meilleur ailier gauche).La troisième du place est revenue au Maroc, vainqueur dans le derby maghrébin face à la Tunisie (28-24). C'est la première fois que les Tunisiens quittent le podium dans l'histoire de leurs participations à la CAN. De son côté, l'équipe algérienne a sauvé sa participation, en décrochant la 5e place, qualificative au Mondial 2023 en Pologne et en Suède (11-29 janvier), en battant la Guinée (27-26). Du coup, le Sept national est versé dans le groupe E du Mondial, basé à Katowice (Pologne), en compagnie de l'Allemagne, de la Serbie, et du Qatar.

La 26e édition de la CAN, qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024, se déroulera en janvier 2024 en Egypte. Pour rappel le Conseil d'administration de la Confédération africaine de handball (CAHB), réuni début avril, avait pris acte de la candidature unique de l'Egypte pour l'organisation de la CAN 2024, et avait décidé de publier à nouveau l'appel à candidature afin de favoriser les candidatures d'autres fédérations membres.