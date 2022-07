La deuxième étape du Championnat d'Algérie 2022 de Kitesurf se déroulera les 22-23 juillet courant, à la Plage de la Messida, dans la Wilaya d'El Taref, a appris l'APS mardi auprès des organisateurs. La première étape s'était déroulée les 18-19 mars dernier, dans la Plage de Sablettes (Mostaganem), et elle s'était inscrite dans le cadre des festivités de la Fête de la victoire (ndlr : 19 mars 1962). Cette première étape du Championnat national de de kitesurf et freestyle a été remportée par les Riders Ramzi Boudjatit chez les messieurs, et Lina Aït-Ali Ouslimane chez les dames.

Boudjatit, sociétaire du club Sport nautique d'El Biar (Alger) a dominé cette première étape devant Tadoui Messaâd du WR Alger et Mansouri Mohamed Nassim du club CSJ Alger. Chez les dames, Lina Aït-Ali Ouslimane du club JS Marsa (Alger) s'est imposée devant Ait Hami Karima du club Sport nautique d’Alger et Lefki Faiza du club Casbah d’Alger.

La compétition avait enregistré la participation de 47 compétiteurs, dont une quinzaine dames, issus de 14 club, de différentes régions du pays.

Le Championnat d'Algérie de Kitesurf est prévu en trois étapes. La dernière aura lieu dans une plage qui reste à désigner, mais ce sera probablement à Zemmouri, dans la Wilaya de Boumerdès.