Une tentative de contrebande d’une quantité de 6.000 paquets de cigarettes et 240 capsules de tabac de narguilé de marques étrangères a été déjouée par les services de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de la wilaya (SW) de Djanet, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

Agissant sur informations, les services de la police judiciaire ont, lors d’une souricière tendue au niveau du carrefour menant vers Illizi, intercepté un véhicule à bord duquel ont été arrêtés deux individus et mis la main sur la marchandise destinée à la contrebande, a précisé la même source. Les mis en cause ont été présentés aux instances judiciaires pour "trafic de marchandises usant de moyens de transport", a-t- on expliqué.