Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise prennent part aux travaux du 17e Conclave Inde-Afrique du CII EXIM-BANK sur le partenariat de projets Inde-Afrique qui se tient mardi et mercredi à New Delhi, indique un communiqué des services du ministre délégué.

Selon le communiqué, les services du ministre délégué sont représentés par le Conseiller à la coopération internationale, Zakaria Megheni, et ce, au sein de la délégation officielle qui prend part aux travaux de ce Conclave, organisé en collaboration avec la Fédération indienne de l'industrie (Federation of indian industry) autour du développement du partenariat Inde-Afrique. Il sera question, lors de cet événement économique qui connaît la participation de plus de 24 pays, de l'examen des potentialités dont recèle le secteur de la micro-entreprise en Algérie et les moyens de coopération et de partenariat avec les différents acteurs internationaux, conclut le communiqué.