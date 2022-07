Une opération de réalisation d’une centrale électrique à turbines à gaz est projetée, dans la wilaya d’El Menea dans le but de renforcer les capacités de distribution de l'énergie électrique et satisfaire les besoins des activités d’investissement dans cette jeune wilaya, ont indiqué mardi les responsables de la direction locale de l’énergie et des mines (DEM).

Occupant une superficie de 20 ha localisés sur le territoire de la commune de Hassi-El-Gara, nord de la wilaya, cette centrale électrique à huit (8) turbines fonctionnant en gaz naturel d’une production prévisionnelle de 160 Mégawatts (MW), soit 20 MW par turbine, est appelée à renforcer l’alimentation électrique de la wilaya et satisfaire la demande des projets d’investissement, actuels et futurs, dans la région, a expliqué le directeur du secteur Mohamed Benmessaoud.

Ce projet énergétique, dont l’étude technique est à 40% d’avancement pour le génie civile , a été confié à la SKTM (Shariket El Kahraba wa Taket El Moutadjadidat- Société d’électricité et des énergies renouvelables ), filiale du groupe Sonelgaz , devra combler le déficit accusé par la wilaya en énergie électrique.

L’on relève que la production électrique de cette centrale devra profiter aux trois communes de la wilaya, au nouveau pôle urbain et zones d’ombre, en plus de la couverture des besoins de l’investissement industriel, agricole et autres services, a fait savoir M. Benmessaoud.

Cette future installation énergétique s’inscrit au titre de la stratégie nationale portant création des centrales électriques aux technologies modernes pour la couverture globale en énergie électrique, en attendant la réalisation d’une nouvelle centrale solaire.