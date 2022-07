La dépouille du moudjahid El-Hadi Cherif surnommé Djenadi, décédé lundi après-midi à l’âge de 99 ans, a été conduite mardi à sa dernière demeure au cimetière El Kheir de Sétif dans le recueillement.

Le cortège funéraire a démarré du domicile du défunt à la cité La Gare (centre-ville) vers la mosquée Abi Dher El Ghifari d’où s’était ébranlée la marche historique du 8 mai 1945 à laquelle avait participé ce moudjahid puis vers le cimetière El Kheir en présence d’une foule nombreuse venue de Sétif et de plusieurs wilayas voisines dont des membres de la fondation 8 mai 1945 conduits par son président Abdelhamid Selakdji.

A la fin de l’enterrement, Selakdji a indiqué à l’APS que le défunt était ainsi que sa famille un militant et un moudjahid animé par un patriotisme hors pair et sa maison a été durant la Révolution un témoin de la sauvagerie coloniale puisque la fille du défunt avait été blessée au cours d’échange de tirs entre l’armée de l’occupation et des moudjahidine qui se trouvaient à l’intérieur dont le Chahid Abdelhamid Douhil tombé au champ d’honneur durant cet accrochage.

Après l’indépendance, El-Hadi Cher if a été un des principaux animateurs de la fondation 8 mai 1945 qui a toujours tenu à communiquer son témoignage sur les évènements du 8 mai 1945 et autres aux nouvelles générations.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté à la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons de lutte, ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens.