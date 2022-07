L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à Alger, à l'occasion du 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien, 15 mémorandums d'entente et accords de coopération dans de nombreux domaines.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, sous la supervision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du président du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi, qui se trouve actuellement en Algérie pour une visite de travail à la tête d'une importante délégation.

Ces accords et mémorandums d'entente ont été sanctionnés par à la signature de la Déclaration finale du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien, par le Président Tebboune et le Premier ministre italien qui ont coprésidé les travaux de ce Sommet.

Il s'agit de mémorandums d'entente dans les domaines de l'artisanat, des industries pharmaceutiques, de l'entrepreneuriat, du développement des investissements, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des start-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du développement social et de la solidarité.

Un accord de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le secteur de la justice et une Déclaration d'intention dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération diplomatique, ont également été signés.

A rappeler que le président de la République, s'était entretenu en tête à tête avec M. Draghi.

A cette occasion, des discussions bilatérales concernant plusieurs secteurs se sont déroulées également entre les délégations algérienne et italienne, regroupant les ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et des Travaux publics, Kamel Nasri, en plus du président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, avec leurs homologues italiens.

Le Président du Conseil des ministres italien, avait entamé lundi, une visite de travail en Algérie.

Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane , et des membres du gouvernement.