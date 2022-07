Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi a affirmé "la disponibilité" des formulaires de candidature aux élections partielles prévues le 15 octobre prochain dans six (6) communes dans les wilayas de Béjaia et de Tizi-Ouzou.

"L'ANIE est mobilisée pour mener à bien et encadrer ce rendez-vous électoral", a fait savoir M.Chorfi dans une conférence de presse animée au lendemain de la promulgation d'un décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs à l'organisation des élections partielles des assemblées populaires communales (APC) au niveau de quatre (4) communes de la wilaya de Béjaia et deux (2) communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, ajoutant que les formulaires de candidature étaient "disponibles au niveau des délégations de l'Autorité dans les deux wilayas concernées".

Dans ce cadre, le président de l'ANIE a appelé les jeunes âgés de 18 ans et plus à s'inscrire dans les listes électorales pendant la période de la révision exceptionnelle ayant été fixée, en vue de "consacrer le principe de la démocratie et poursuivre le processus d'édification des institutions de l'Etat". "C'est une échéance ordinaire et pas exceptionnelle", a-t-il ajouté.

La campagne électorale en prévision de ces élections s'étalera du 22 septembre au 11 octobre prochain, a-t-il annoncé, rappelant que les listes des candidats devront être déposées avant le 25 septembre.

Et de poursuivre, le nombre de postes ouverts dans l’ensemble des communes concernées par ces élections est de 90 postes.

Le scrutin aura lieu au niveau de 51 centres et 171 bureaux de vote et sera encadré par 1452 cadres, a-t-il précisé, faisant état de 57.854 électeurs recensés avant la révision exceptionnelle des listes.