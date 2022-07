Le Président du Conseil National des droits de l’homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a reçu lundi, la directrice régionale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l'Organisation internationale pour la réforme pénale (OIRP), Taghreed Jabr, accompagné du Directeur des programmes du bureau de l'organisation, Mohammad Chabana, a indiqué un communiqué du CNDH.

Au cours de cette rencontre, Mme Jabr a fait part "de la volonté de l'OIRP de maintenir le rythme d'une coopération et d'une coordination fructueuses avec le CNDH, dans le cadre de la fourniture de moyens de formation et de la mise à niveau des compétences des responsables de la justice pénale, agents publics, cadres de la société civile et organisations non gouvernementales selon des normes internationales en matière de droits de l'homme".

Dans ce contexte, Mme Jabr a souligné "le rôle pionnier de l'Algérie dans le développement et la réforme des systèmes judiciaires, notamment en se basant entièrement sur les principes du procès équitable".

Pour sa part, M. Zaalani a abordé les "caractéristiques de la politique participative adoptée par le Conseil, dans sa nouvelle vision basée principalement sur une dynamique interactive et une ouverture sur son environnement extérieur, en particulier ses partenaires parmi les acteurs de la société civile dans le but de promouvoir les droits de l'homme".

A cet égard, il a souligné que "le but ultime est de doter les associations de la société civile en mécanismes efficaces et coordonnés au service des droits de l'homme", exprimant sa conviction que le Conseil "reste un espace fertile de discussion, de concertation et de solutions entre les institutions de l'Etat, la société civile active et tous les partenaires et un allié solide sur lequel on peut compter en tant que médiateur en la matière".