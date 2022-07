Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi soir, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs Saïed, indique un communiqué de la présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce soir, un appel téléphonique de la part de son frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, avec lequel il a évoqué différentes questions d'intérêt commun, en réaffirmant, la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, au mieux des intérêts des deux peuples frères, précise le communiqué.

"Les deux présidents ont exprimé de nouveau leur satisfaction quant à la décision commune de la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie à même de permettre un renforcement des échanges entre les citoyens des deux pays frères et de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples frères", conclut le communiqué.