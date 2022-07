Pas moins de 10.841 oiseaux migrateurs ont été recensés au titre de la saison 2021/2022 par les ornithologues à travers les zones humides et plans d’eau de la wilaya d’El-Meghaïer, a-t-on appris mercredi auprès de la conservation locale des forêts (CF).

Menée sur une superficie de 388.000 ha répartis entre les zones de Chott-Merouane, Oued-Khrouf et les lacs d’El-Ayata, Tendla, Chahmi, Retam et la canalisation de Oued-Righ, l'opération de recensement a permis de répertorier une avifaune migratrice constituée de la sarcelle marbrée, la lichasse blanche, le cormoran, la flamant rose et la casarca, a détaillé la cheffe du service d’oiseaux migrateurs à la conservation, Radia Makrouche.

D'autres espèces, menacées de disparition, retenus dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont également élu domicile dans ces régions, a indiqué la même responsable.