Quatre (4) postes transformateurs électriques seront réalisés à Souk Ahras à l’horizon 2031, a révélé jeudi le Président-directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

M. Adjal a précisé, au cours d’une rencontre avec la presse, à l’issue d’une séance de travail durant laquelle il a évoqué le bilan de l’alimentation en électricité et en gaz naturel dans cette wilaya, en présence du wali Lounès Bouzegza, que la réalisation de ces postes transformateurs électriques interviendra en 2024, 2025 et 2026, avec des délais de réalisation d’environ 36 mois chacun, permettra de sécuriser et d’améliorer l’alimentation en électricité et garantir également une qualité du service dans ce domaine à travers la wilaya.

Par ailleurs, et dans le cadre du projet de réalisation du Complexe de transformation du phosphate d'Oued Keberit (Souk Ahras), il a été procédé dernièrement à l’achèvement des travaux de réalisation d’une station de gaz naturel pour alimenter cette usine, dont la réalisation sera lancée "prochainement", selon la même source.

Aussi, pour accompagner les agriculteurs en leur fournissant l’électricité nécessaire, le même responsable a rappelé que le Groupe Sonelgaz a procédé, à ce jour, au raccordement à l’électricité sans frais préalables, de 18.000 exploitations agricoles à travers le territoire national pour un investissement de 25 milliards de dinars, ajoutant que toutes ces exploitations agricoles sont entrées en service, et ce en application des instructions et orientations du président de la République visant la relance du secteur agricole.

Considérant Souk Ahras comme une wilaya "pilote" du point de vue de la couverture en électricité et en gaz, avec une moyenne de raccordement à l’électricité de 99% (parmi les premières wilayas à l’échelle nationale) et un taux de couverture en gaz naturel qui est passé de 70% à 91% actuellement, comparativement au taux national estimé à 65%, le même responsable a indiqué que cela reflète les efforts de l’Etat en la matière.

Aussi, en vue d’encourager les investisseurs et relancer l’économie nationale, le même responsable a assuré qu’il sera procédé à l’alimentation de la zone industrielle de M’daourouch qui s’étend sur une surface de 220 ha en électricité et en gaz, ajoutant que dans un délai de 3 mois seulement, une centrale électrique mobile sera réalisée dans cette zone, d’autant que le Groupe Sonelgaz est toujours dans l’attente des demandes des investisseurs dans les zones industrielles et zones d’activités qui sont appelés à se rapprocher des services concernés en vue de lancer leurs projets et créer de la richesse et de l’emploi.

Le PDG du Groupe Sonelgaz qui a eu à écouter au cours de la rencontre à laquelle ont assisté les autorités locales, les préoccupations des directeurs de certains secteurs comme les services agricoles, les ressources en eau, la conservation des forêts ainsi que les chefs de daïras et les président d’APC, en rapport principalement avec l’alimentation en électricité et en gaz, a insisté sur "l’importance du suivi périodique des projets du secteur à travers les zones urbaines, les zones d’ombre et les zones d’activité économique dans cette wilaya".