Quelque 200 villages de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié, ces deux dernières années, de plusieurs opérations de développement, de désenclavement, d’aménagement rural et de réalisation de routes, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Financées dans le cadre des différents programmes, à l’instar des plans communaux de développement, du programme sectoriel et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, ainsi que l’autofinancement, les opérations réalisées ont permis l’ouverture de voies et la réalisation des routes au profit des populations de 205 villages, et ce, sur une longueur globale de 440 km, a précisé la cellule de communication des services de la wilaya, Durant la même période, un montant de 1,26 milliard de dinars a été consacré à la réalisation de 317 projets de réhabilitation du réseau routier, notamment en matière de maintenance et de réhabilitation des axes principaux (nationaux, de wilaya et communaux), a ajouté la même source.

Au cours des deux dernières années, les régions éloignées et isolées ont également bénéficié de 46 opérations de développement liées à l'approvisionnement en énergie, d'une valeur de 410 millions de dinars, selon les mêmes services.

Cette enveloppe financière a permis le raccordement au réseau de gaz naturel de 2.216 foyers (12 opérations de développement), le raccordement au réseau d'électricité rurale et le renforcement de l'éclairage public sur une longueur de 92 km (34 opérations), a-t-on expliqué. Les opérations réalisées s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'urgence fixé par les services de la wilaya, auquel un montant de 8,5 milliards de dinars a été alloué pour le financement d’environ 720 opérations de développement dans divers secteurs.

Les zones reculées ont reçu la part du lion, et ce, dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, notamment en matière d'eau potable, d’assainissement, de réalisation de routes et d’aménagement, ainsi que la fourniture de diverses sources d'énergie telles que l'électricité et le gaz naturel, a ajouté la même source.