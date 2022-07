L’université Akli Mohand Oulhadj (UAMO) de Bouira a abrité jeudi une cérémonie en l’honneur des étudiants brillants honorés par les autorités locales de la wilaya à l’occasion de la clôture de l’année universitaire 2021-2022.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée à l’auditorium de l’université, le wali Lekhal Ayat Abdeslam et le recteur Ammar Haiahoum ont remis les diplômes ainsi que des cadeaux symboliques aux étudiants de master et de licence, qui ont brillé durant l’année universitaire 2021-2022 à l’UAMO. "Nous avons honoré 28 étudiants diplômés en Master et 28 autres qui ont obtenu de très bonnes moyennes en licence", a précisé le recteur de l’université, le professeur Haiahoum, au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance de fête et en présence des familles des étudiants honorés.

Dans une allocution faite à cette occasion, le premier magistrat de la wilaya a vivement salué les étudiants présents, avant de vanter les efforts consentis par la communauté universitaire de Bouira dans le but d’améliorer les conditions et la qualité de l’enseignement à l’université Akli Mohand Oulhadj.

M. Ayat a saisi cette occasion pour inciter les responsables locaux à œuvrer aussi pour améliorer le classement de l’université au niveau régional et national.

"Nous devons tous travailler plus pour promouvoir cette institution de l’enseignement supérieur au rang des grandes universités", a-t-il dit.

Au cours de la même cérémonie, le recteur Haiahoum est aussi revenu sur les progrès réalisés ces dernières années par l’UAMO, qui s’est dotée d’une maison de l’entreprenariat, créée essentiellement pour répondre aux besoins de l’économie locale et nationale en matière d’emploi et de production.

Le professeur Haiahoum a rappelé également la création d’un centre pour l’apprentissage des langues étrangères à l’intérieur de l’université Akli Mohand Oulhadj.

"Ce centre est destiné à améliorer les compétences linguistiques des étudiants et des employés des différents secteurs désirant apprendre les langues", a-t-il dit.