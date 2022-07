Tous les feux de forêts survenus dans divers massifs de la wilaya de Bejaia ont été maitrisés, a affirmé jeudi la protection civile, qui ajoute n'avoir déploré ni victimes humaines ni dégâts d’habitations. Plus de 10 départs de feu ont été enregistrés mardi dernier, dont trois considérés comme "importants" par la protection civile, notamment celui ayant eu comme théâtre la région boisée de Feraoun, dans la daira d’Amizour, et qui a fait plusieurs hectares de dégâts, après une combustion qui a duré de la matinée jusqu’à la fin de l’après-midi.

Pour le circonscrire, il a fallu y engager d’importants moyens humains et matériels dont la colonne mobile stationnée à Adekar, les équipements des unités de la protection civile d'Amizour et Feraoun ainsi que ceux de la conservation de forets de Bejaia et des Assemblées populaires communales (APC), a-t-on souligné, Des feux "intenses mais de moindre envergures" ont également affecté, dans la même journée, les massifs d’Amizour mitoyen à Feraoun et d’Adekar au nord-ouest à 60 km au nord ouest de Bejaia, ajoute la protection civile.

Tous les incendies ont pu être éteints en fin de journée, a précisé la même source, qui s’est félicitée de l’implication et de l’aide apportées par les bénévoles et les riverains.